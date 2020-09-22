Подгорица, , 13:54 — REGNUM Депутат Европарламента Виола фон Крамон Таубадель заявила 22 сентября на пресс-конференции, что объявления о снятии санкций в отношении России, которые можно было услышать от некоторых черногорских политиков, не только не способствуют развитию Черногории, но и нанесут вред ее европейскому пути. Она также указала на то, что новое правительство, несмотря на многочисленные идеологические разногласия, может работать, если достигнет взаимовыгодного соглашения, и что небольшие партии должны стать самой прогрессивной частью будущего политического союза в Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Виола фон Крамон высоко оценила явку в 77 процентов на парламентских выборах в Черногории 30 августа, что несмотря на пандемию является исключительным демократическим показателем. Она отметила, что теперь главная обязанность всех черногорских партий, которые будут формировать правительство, быть ответственными и не сходить с проевропейского пути.

На вопрос о том, считает ли она будущее правительство способным функционировать, несмотря на диаметрально противоположные взгляды по некоторым вопросам, депутат ответила, что им просто надо прийти к компромиссу.

«Я думаю, оно может функционировать. В Австрии, например, у нас есть в правительстве правая, консервативная партия и левая, партия зеленых, и, конечно, есть разногласия и проблемы, но все же оно работает при наличии взаимной договорённости», — указала Виола фон Крамон Таубадель.