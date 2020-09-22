Санкт-Петербург, 22 сентября 2020, 13:10 — REGNUM Истинной целью внесенного в Думу законопроекта, фактически разрешающего снос и реконструкцию любого, а не только аварийного жилья, является нет реновация, а расчистка территории в интересах конкретных инвесторов-застройщиков. Такое мнение высказала лидер фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева.
Она напомнила, что изначально под реновацией понималась замена ветхого или аварийного жилья на современное жилье, для улучшения качества жизни граждан.
«У этого закона я вижу иные цели — как бы расчистить понравившуюся территорию от жилого фонда и людей там проживающих. Вне зависимости от того, насколько это действительно необходимо жилищному фонду и без учета заинтересованности граждан в реконструкции, либо переезде», — отметила Оксана Дмитриева.
Она обратила внимание, что под предлогом «комплексного развития территорий» по новому законопроекту под снос и реконструкцию могут попасть абсолютно любые дома, а не только ветхие и аварийные, «потому, что в проекте сказано — комплексное развитие может быть на любой территории, где не менее 50% земель составляют земли, перечисленные, собственно, в законе».
«То есть, абсолютно всё, что приглянулось застройщику, может быть снесено. Вне зависимости от качества жилья, и того, является ли оно в действительности аварийным, от года постройки, технических характеристик и желания жителей», — подчеркивает опасность нового подхода Оксана Дмитриева.
Депутат напомнила, что решение о «комплексном развитии» территорий принимают органы исполнительной власти.
По мнению Дмитриевой, предложенный проект не выдерживает никакой критики, и если он будет принят — каждый регион превратится в очаг градостроительного протеста.
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