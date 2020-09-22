Янгон, Мьянма, , 13:04 — REGNUM Правительство Мьянмы решило продлить строгие ограничения и карантин в городе Янгон, чтобы подавить распространение эпидемии, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Известно, что расширение ограничений распространяется на Янгон, который является крупнейшим городом Мьянмы, а также основным транспортным узлом. Все сотрудники будут работать из дома.

Между тем, предприятии и строительные работы прекратят свою деятельность с 24 сентября по 7 октября 2020 года. Выезд за пределы Янгона запрещен, а все внутренние рейсы приостановлены с 11 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Мьянме подтвердили 6471 случай инфицирования SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мьянме число жертв COVID-19 достигло 100