Москва, , 13:02 — REGNUM Власти США страдают чрезмерным пристрастием к санкциям, и это вряд ли нравится кому-либо в мире. Об этом заявил 22 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя очередное заявление о санкциях госсекретаря США Майка Помпео.

Всем другим странам хорошо известно о «санкционной зависимости США», иначе это явление назвать трудно, отметил Песков. «Вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября Помпео заявил, что результаты ОЗХО по делу о предполагаемом «отравлении» блогера Алексея Навального станут тем фактором, который определит характер антироссийских мер США. Американские власти ждут «фактов», подтверждающих «вину России», добавил госсекретарь.

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