Москва, 22 сентября 2020, 12:59 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предрекает распад США в течение 20 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
«Страна — барахолка, страна — черкизон, которой осталось жить максимум 15−20 лет», — заявил Жириновский.
Он уверен, что к его юбилею США исчезнут.
«К моему столетию этого государства не будет, это мне будет подарок, расформирование государства США, их больше нет: мексиканцы, канадцы — кто угодно. С США пора заканчивать уже в ближайшие десятилетия», — полагает парламентарий.