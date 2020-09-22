Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Директора электронного правительства Свердловской области Романа Кислова сняли с должности. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Как передаёт портал «66.ру», Кислова освободили с поста руководителя ГБУ «Оператор электронного правительства» распоряжением областного правительства. По информации собеседника издания, экс-руководителя планируют оставить в статусе замглавы бюджетного учреждения.

Кислов оказался банкротом — в 2019 году он не смог платить ипотеку. В 2020 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил чиновника главой электронного правительства.

При назначении на должность Кислова власти обратили внимание только на те документы, которые предусмотрены соответствующей статьёй Трудового кодекса, уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, местные СМИ обратили внимание на то, что Кислов является банкротом, в середине сентября 2020 года.

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