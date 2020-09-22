Москва, , 12:46 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях Минюста в сфере противодействия экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

На Минюст возлагается обязанность по утверждению порядка ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также порядка ведения перечня общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Одновременно закрепляется обязанность соответствующих должностных лиц или органов направлять в Минюст России копии решений о приостановлении деятельности указанных объединений, об удовлетворении жалобы общественного или религиозного объединения на решение о приостановлении его деятельности, а также копии вступивших в законную силу решений суда по заявлению о ликвидации указанных объединений или о запрете их деятельности.