Страсбург, Франция, , 12:46 — REGNUM Судебный иск против правительства Грузии от активистов движения «Позор» зарегистрировали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Об этом 22 сентября сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, истцы заявили о том, в результате их задержания во время митинга 18 ноября 2019 года якобы были нарушены права на свободу проведения собраний и на справедливое судебное разбирательство.

Сообщается, что активисты уверены в своей победе и надеются, что таким образом будут внесены изменения в законодательство Грузии.

Напомним, массовые акции протеста начались в Тбилиси 14 ноября 2019 года. Причиной этому стало то, что в парламенте Грузии не набралось нужного количества голосов членов фракции от партии «Грузинская мечта», чтобы принять обещанный ее лидером Бидзиной Иванишвили законопроект о выборной реформе.

Лидеры оппозиционных партий заявили об обмане со стороны властей и стали собирать своих сторонников к зданию парламента. Протестующие заблокировали входы в него. С 18 ноября полиция начала разгонять протестующих, используя водометы и дубинки.