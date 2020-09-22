Джакарта, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность роли МАГАТЭ в поддержке национального потенциала стран в использовании ядерных технологий в мирных целях, в том числе в усилиях по борьбе с пандемией, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Ретно Марсуди выразила признательность МАГАТЭ за поддержку развития потенциала Индонезии по борьбе с эпидемией.

По словам главы МИД Индонезии, МАГАТЭ также необходимо обеспечить, чтобы его страны-члены могли получать реальные выгоды от использования ядерных технологий посредством всеобъемлющего технического сотрудничества. В этом отношении Индонезия играет активную роль в поддержке расширения технического партнерства МАГАТЭ по линии Юг-Юг.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) через координационный центр АСЕАН по гуманитарной помощи в борьбе со стихийными бедствиями в сотрудничестве с правительством Южной Кореи запустила программу сертификации и стандартизации для повышения потенциала управления стихийными бедствиями в регионе.

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