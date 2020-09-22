Берлин, , 12:26 — REGNUM Великобритании пора «перестать играть в игры» на переговорах с Брюсселем об условиях взаимодействия после Brexit. Об этом 22 сентября заявил государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот, сообщает Reuters.

С таким заявлением Рот выступил в преддверии встречи министров ЕС в Брюсселе, которая будет играть подготовительную роль перед саммитом лидеров стран — членов блока. Он отметил, что «крайне обеспокоен» планами Лондона принять закон о внутреннем рынке.

«Дорогие друзья, в Лондоне, пожалуйста, перестаньте играть в игры, время на исходе, нам действительно нужен честный фундамент для продолжения переговоров, и мы готовы к этому», — подчеркнул Рот.

«Закон о так называемом внутреннем рынке крайне беспокоит нас, потому что он нарушает руководящие принципы соглашения о выходе. И это для нас совершенно неприемлемо», — добавил он.

Напомним, законопроект о внутреннем рынке Великобритании поступил в парламент королевства в начале сентября. Документ предполагает внесение изменений в договор о Brexit. В частности, он должен обеспечить компаниям возможность беспрепятственной торговли в стране. В свою очередь, министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис заявил о том, что этот законопроект может содержать положения, нарушающие международное законодательство.