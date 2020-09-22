Киев, , 12:26 — REGNUM Россия целенаправленно якобы изгоняет «проукраинское» население из Крыма. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица 22 сентября в интервью «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

«Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму — она реальна. И это то, чего добивается «страна-оккупант» в Крыму — максимально выдавить любого — будь это крымские татары или другое этническое меньшинство», — считает он.

Кислица заявил, якобы после воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехали «десятки тысяч, если не сотни тысяч россиян». По его словам, в ООН знают об этой «проблеме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед Генеральной ассамблеей ООН, обвинил Россию в «оккупации» Крыма и ведении некой «войны» в Европе.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как в Киеве произошёл госпереворот, и законная власть на Украине была уничтожена. В Крыму был проведён референдум, на котором ставился вопрос о территориальной принадлежности полуострова. Более 98% участников референдума поддержали идею воссоединения полуострова с Россией.

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