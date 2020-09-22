Киев, , 12:09 — REGNUM Общий объем украинского экспорт за 7 месяцев текущего года снизился на 7,4%, а экспорт в страны ЕС — на 18,6%.

Соответствующие данные обнародовали государственная служба статистики Украины (за январь — июль 2020 года по внешнеторговой деятельности предприятий страны), и государственная таможенная служба (по экспорту и импорту с учетом августа текущего года), передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Верховной рады Украины и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук саркастически удивляется тому факту, что при наличии в правительстве Украины вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, при записи в конституции о «стремлении в ЕС» экспорт в страны ЕС снижается в 2,5 раза быстрее, чем идет сокращение всего остального украинского экспорта.

«В 2020 году возросли только поставки украинского мяса домашней птицы (кур) в страны Европы — на 5%», — подчеркивает представитель оппозиции.

Далее депутат отмечает, что не менее интересна и «братская помощь» США в деле продвижения украинских товаров.

«По данным государственной таможенной службы, только в августе текущего года на огромном рынке Соединенных Штатов удалось продать украинских товаров на очень незначительную сумму — $70,9 млн. И эту страну президент Зеленский вслед за украинским МИД называет нашим «стратегическим партнером»? Впрочем, может быть, США поставляют в Украину что-то очень важное, так называемый критический импорт? Тоже нет», — констатировал Медведчук.

Далее он отмечает, что общая сумма импорта товаров из США «крайне невелика» — за август 2020 года она составляет $199,8 млн.

«Невелика в сравнении с КНР и Россией — оттуда в Украину поступают именно товары критического импорта на миллиарды долларов. Эти же страны покупают товары в Украине на миллиарды долларов, обеспечивая тем самым работой сотни тысяч украинцев. А США? Вот такое странное «стратегическое партнерство» — как результат внешнего управления, уничтожающего экономику Украины», — резюмировал один из лидеров оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2019 года общая внешняя торговля Украины товарами (экспорт и импорт) выросла на 6%, составив $110,5 млрд. Для сравнения — в «предвоенном» 2013 г. соответствующий показатель составил $140,3 млрд.