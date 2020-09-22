Москва, , 12:09 — REGNUM Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко подписал российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба Кремля.

Глава государства принял отставку губернатора Савченко по собственному желанию. Указ о прекращении его полномочий вступил в силу в день подписания.

Читайте подробнее: Шесть сроков как один: губернатор Савченко и Белгородчина

Как сообщало ИА REGNUM, Савченко будет представлять законодательную власть Белгородской области в Совете Федерации. За наделение Савченко полномочиями сенатора проголосовала 22 сентября Белгородская областная дума.

Читайте также: Евгения Савченко проводили овацией с поста белгородского губернатора