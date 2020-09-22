Москва, , 12:04 — REGNUM Президент Владимир Путин принял отставку Евгения Савченко с поста губернатора Белгородской области, сообщает пресс-служба Кремля 22 сентября. Глава государства подписал соответствующий указ

Евгений Савченко Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е.С. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, о своей досрочной отставке с поста губернатора Савченко, работавший в этой должности с 1993 года, объявил 17 сентября. 22 сентября Белгородская облдума согласовала его на посту представителя в Совете Федерации РФ.

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