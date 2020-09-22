Киев, , 12:07 — REGNUM Национальной идеей Украины стало противостояние России. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала 112.ua.

«Нам навязали и продолжают навязывать вот уже седьмой год ложную национальную идею, придуманную где-то (мы полагаем, в недрах западных спецслужб). И идея эта заключается в том, что Украина является анти-Россией», — рассказал он.

Парламентарий отметил, что данную мысль навязывал обществу бывший президент Украины Пётр Порошенко, а его курс продолжил нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Кузьмин добавил, что украинские чиновники довели ситуацию до абсурда, пытаясь любыми способами навредить России.

«В этом соревновании они уничтожили украинскую экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование. В общем, уничтожили систему государственного управления. Политическую власть уничтожили тоже», — рассказал депутат.

Кузьмин призвал отказаться от государственной русофобии и попытаться сформулировать конструктивную национальную идею Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об ущемлении прав русскоязычных граждан Украины. Депутат сообщил, что его политсила будет отстаивать права всех граждан страны, несмотря на то, какой язык является для них родным.

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