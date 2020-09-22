Киев, , 11:51 — REGNUM Если нынешний мэр Киева Виталий Кличко сумеет уверенно победить на местных выборах, то он, как мэр столицы, станет конкурентом президента Зеленского на центральном уровне, заявил сегодня, 22 сентября, украинский политолог Виктор Небоженко, рассуждая о политической ситуации в стране.

По мнению Небоженко, если офис президента по итогам местных выборов попытается отобрать власть у Кличко, это приведет к тому, что киевский мэр станет первым кандидатом в президенты на досрочных президентских выборов.

Более того, подчеркнул эксперт — если несколько сильных мэров городов — миллионников уверенно победят на местных выборах выдвиженцев офиса президента Зеленского, рыхлые кандидатуры «Слуг народа», то Украина сильно приблизится к политическому сценарию досрочных президентских или парламентских выборов.

«Ибо местные политические и экономические кланы, который будут авторами эти побед, захотят быстренько конвертировать полученный результат в более весомый политический ресурс влияния на центр власти», — заявил Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. Одна из главных интриг — выборы мэра Киева, на которых кандидатом от президентской партии «Слуга народа» является депутат Рады Ирина Верещук.

20 сентября Зеленский официально представил Верещук в качестве кандидата и сделал ряд критических выпадов в адрес нынешней власти во главе с Кличко. Президент отметил, что в одном из рейтингов по качеству жизни Киев занял 173-е место, уступив столице Габона и Уганды, а среди украинских городов, признанных лучшими для жизни, не вошел даже в первую десятку.