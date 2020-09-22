Джакарта, , 11:49 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) через координационный центр АСЕАН по гуманитарной помощи в борьбе со стихийными бедствиями в сотрудничестве с правительством Южной Кореи запустила программу сертификации и стандартизации для повышения потенциала управления стихийными бедствиями в регионе, сообщает Antara.

Известно, что программа представляет собой трехлетний проект стоимостью 3,3 млн долларов США и финансируется фондом сотрудничества АСЕАН и Южной Кореи.

Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в реализацию видения АСЕАН стать мировым лидером в области управления операциями в случае стихийных бедствий в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Индонезия проведет клинические испытания вакцины от COVID-19, произведенного южнокорейской фармацевтической компанией Genexine.

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