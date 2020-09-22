Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Отношение к Сирии президента США Дональда Трампа, который заявил, что там лишь «песок и смерть», известно, теперь же, на фоне грядущих выборов главы Белого дома, актуален вопрос о том, как смотрит на республику его оппонент и бывший вице-президент Джо Байден, пишет Дэниел Депетрис в статье для The National Interest.

Так, Байден во время своего пребывания в администрации Барака Обамы занимал крайне скептическую позицию по отношению к тому, что США могут сделать в Сирии. Он, по информации the New York Times, не поддерживал отправку оружия сирийским мятежникам или их военную подготовку западными инструкторами, чем сильно отличался от тогдашних директора ЦРУ Дэвида Петреуса, госсекретаря Хиллари Клинтон и главы минобороны Леона Панетты.

Отправка десятков тысяч американских солдат в Сирию в рамках гуманитарной операции также была неприемлема для Байдена. В частности, во время дебатов вице-президента 2012 года против тогдашнего конгрессмена Пола Райана Байден подверг критике тогдашнего кандидата в президенты от Республиканской партии Митта Ромни за его провоенные выступления.

Четыре года спустя, в последние месяцы правления Обамы, Байден выразил те же опасения по поводу более решительного курса США на вмешательство в дела политики США в Сирии. По его словам, недовольные принятыми Обамой мерами по урегулированию конфликта в Сирии не предлагают никаких реалистичных альтернатив.

Тем не менее это не означает, что Байден поддержит полный вывод американских войск из Сирии. Фактически он прямо указывал на то, что поддерживает сохранение в обозримом будущем небольшого контингента американских военнослужащих на востоке Сирии. Такой шаг, направленный на защиту местных курдов, он считает «целесообразным». Более того, Байден назвал решение Трампа вывести американские войска из республики «возмутительным» и дающим боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «новую жизнь».

Напротив, Байден выступает за то, чтобы сохранить военное присутствие США в арабской республике, благодаря которому Вашингтон смог бы давать отпор исламистам. Кроме того, советник Байдена по внешней политике Энтони Блинкен указал на то, что присутствие американских войск поблизости от сирийских нефтяных месторождений может стать рычагом давления на официальный Дамаск в переговорах о передаче власти.

«В вопросе Сирии Джо Байден — это не Хиллари Клинтон. Похоже, что он не заинтересован в силовом свержении Асада и не поддерживает поставки многих тонн американского оружия в руки антиасадовской оппозиции на севере, где доминируют исламисты», — пишет Депетрис. — Но Байден и не желает выводить американские войска из Сирии».

Аналитик уверен, что по мере приближения президентских дебатов модераторы должны попросить давнего сенатора и бывшего вице-президента подробно объяснить, почему он считает, что в интересах безопасности США, чтобы американские вооруженные силы находились в опасной обстановке, когда уже были прецеденты столкновения американских военнослужащих с российскими войсками, турецкими солдатами и членами просирийских правительственных ополчений.

«И что не менее важно, чего на самом деле могло бы добиться долгосрочное немногочисленное присутствие США», — заключил он.