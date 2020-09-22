Киев, , 11:47 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель посетит Украину. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Европейской комиссии.

В рамках визита Боррель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны страны Андреем Тараном.

Также запланирована встреча дипломата с членами Консультативной миссии Евросоюза (EUAM) на Украине.

Напомним, Жозеп Боррель не посещал Украину в качестве главного дипломата ЕС. Он намеревался приехать в марте 2020 года, однако визит был отложен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Евросоюз не предоставил никакой официальной информации касательно пересмотра безвизового режима с Украиной.

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