Джакарта, , 11:23 — REGNUM В 2020 году Индонезия проведет клинические испытания вакцины от COVID-19, произведенного южнокорейской фармацевтической компанией Genexine, сообщает Antara.

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"Второе клиническое испытание начнется в октябре в Индонезии», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, выступая с докладом на рабочей встрече комиссии I палаты представителей Индонезии с министром иностранных дел.

На данный момент разработка вакцины, произведенной Genexine, приближается к завершению фазы I клинических испытаний, которые проходят в Южной Корее.

Известно, что Genexine разрабатывает вакцину от COVID-19 под названием GX 19, а для клинических испытаний в Индонезии компания сотрудничает с PT Kalbe Farma Tbk.

На рабочем совещании Ретно Марсуди заявила, что правительство намерено обеспечить 20−30 миллионов доз вакцины от COVID-19 в 2020 году и 290−340 миллионов доз вакцины в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель совета представителей регионов Индонезии Махмуд Матталитти попросил руководителей регионов предвидеть возможность экономического спада из-за пандемии, обеспечивая удобство ведения бизнеса для деловых людей.

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