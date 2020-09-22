Белград, , 11:26 — REGNUM Поздно ночью 21 сентября специальный советник президента США Ричард Гренел и делегация международной финансовой корпорации США по развитию (DFC) прибыли в Белград с двухдневным визитом, в ходе которого они обсудят с сербскими партнерами и официальными лицами проекты, которые будут частично финансироваться американским фондом и были согласованы в «вашингтонском соглашении». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Ричард Гренел и представители DFC приземлились около 21:40 в аэропорту Белграда «Никола Тесла», где их ждала премьер-министр Анна Брнабич, а также посол США в Сербии Энтони Годфри. Гренел вместе с генеральным директором DFC Адамом Болером 22 сентября должны встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Анной Брнабич.

Представители двух делегаций после встречи подпишут Совместное заявление, а затем обратятся к СМИ. Делегация DFC также проведет в ближайшие два дня встречи с представителями Торгово-промышленной палаты Сербии и министерствами финансов и транспорта, строительства и инфраструктуры.

Вашингтонское соглашение также предусматривает открытие регионального офиса DFC в Белграде.