Москва, , 11:18 — REGNUM В Госдуме ожидают информационной бомбы в связи с утечкой секретных файлов финразведки США (FinCEN), которая показала, что службе становится известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах.

«Если американцы могут отслеживать и отслеживают все транзакции с долларами, то нас может ожидать грандиозный скандал. Фитиль уже подожжен», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

По его мнению, эта информационная бомба рванет аккурат перед выборами в США, что даст президенту США Дональду Трампу дополнительные очки, отведя от него обвинения в заинтересованности и теплых симпатиях к русским.

«Учитывая множество «скелетов» в шкафах наших банков и госкорпораций, можно ожидать прицельные персонифицированные удары по знаковым персонам российского истеблишмента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе становится известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Уточняется, что операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Всего в базе 3810 транзацкий, в которых одной из сторон был российский банк. Из них часть пришлась на операции, которые проводились между российскими банками, пишет РБК.

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