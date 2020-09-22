Киев, 22 сентября 2020, 11:18 — REGNUM Оснований для пересмотра безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 21 сентября в интервью радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
По её словам, Украина не получала от Евросоюза никакой официальной информации касательно пересмотра безвизового режима.
Представитель МИД Украины заверила, что Украина работает над реформами, о которых говорят в Евросоюзе. В этот процесс вовлечены почти все ведомства.
Напомним, заявления о лишении Украины безвизового режима с Евросоюзом начались после попытки сменить руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слухи о возможном лишении Украины «безвиза» распространяет одна политическая сила, которую возглавляет человек, пять лет управлявший страной.
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