Киев, , 11:18 — REGNUM Оснований для пересмотра безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 21 сентября в интервью радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

По её словам, Украина не получала от Евросоюза никакой официальной информации касательно пересмотра безвизового режима.

«Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур», — отметила Джапарова.

Представитель МИД Украины заверила, что Украина работает над реформами, о которых говорят в Евросоюзе. В этот процесс вовлечены почти все ведомства.

«Есть чёткое понимание, как двигаться, а также — что важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне», — подчеркнула Джапарова.

Напомним, заявления о лишении Украины безвизового режима с Евросоюзом начались после попытки сменить руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слухи о возможном лишении Украины «безвиза» распространяет одна политическая сила, которую возглавляет человек, пять лет управлявший страной.

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