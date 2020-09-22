Белгород, , 11:15 — REGNUM Евгений Савченко станет представителем законодательной власти Белгородской области в Совете Федерации. Белгородская областная дума на заседании 22 сентября проголосовала за наделение Савченко полномочиями сенатора, сообщает ИА REGNUM. Кандидатуру Савченко внесла фракция «Единой России».

«Евгения Савченко представлять не надо, его знает вся страна как одного из самых успешных губернатора. За 27 лет Евгению Степановичу удалось добиться главного — достойного уровня жизни нашего населения. Уверена, опыт, стратегическое мышление Евгения Савченко будут востребованы в облдуме», — сказала спикер облдумы Ольга Павлова.

Решение о наделении Савченко полномочиями сенатора было принято единогласно.

Савченко выразил благодарность жителям Белгородской области, своим коллегам, депутатам, своей семье.

«Вы оказали мне высокое доверие, благодарю вас! Обязуюсь выполнять новые полномочия достояно, легитимно», — добавил Савченко, заявив, что оставляет свой пост губернатора Белгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Евгений Савченко сообщил о решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом облдумы, также сообщалось о том, что затем он будет назначен сенатором от регионального ЗС. Между тем, по данным на утро 22 сентября указ президента об отставке белгородского губернатора не опубликован.

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