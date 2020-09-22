Белгород, , 11:07 — REGNUM Денис Буцаев согласован на должность первого заместителя губернатора Белгородской области решением Белгородской областной думы 22 сентября, сообщает ИА REGNUM. Представление на согласование Буцаева ранее было направлено губернатором Евгением Савченко.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Буцаева.

Денис Буцаев родился 7 марта 1977 года в Москве. Окончил Московский государственный юридический университет имени Олега Кутафина по специальности «Юриспруденция». Работал юристом в региональном подразделении корпорации IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке, с 10 июля 2014 года по 19 декабря 2018 года работал на посту вице-премьера правительства Московской области, в феврале — ноябре 2019 года работал генеральным директором Российского экологического оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение губернатора Белгородской области Евгения Савченко №557-р о введении в структуру правительства области должности первого заместителя губернатора и распоряжение №72-рл о назначении на эту должность Дениса Буцаева было подписано 17 сентября. В тот же день Евгений Савченко объявил об отставке с поста губернатора Белгородской области.