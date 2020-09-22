Джакарта, , 10:56 — REGNUM Председатель совета представителей регионов Индонезии Махмуд Матталитти попросил руководителей регионов предвидеть возможность экономического спада из-за пандемии, обеспечивая удобство ведения бизнеса для деловых людей, сообщает Antara.

Индонезия уступает Сингапуру, Малайзии, Таиланду, Брунею и Вьетнаму с точки зрения легкости ведения бизнеса. Пока на мировом уровне Индонезия находится на 73-м месте.

«Если регионы будут развитыми и процветающими, то и Индонезия будет развитой и процветающей. И наоборот, потому что лицо Индонезии — это лицо 34 провинций», — заявил Махмуд Матталитти.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство исследований и технологий Индонезии работает над ускорением обретения Индонезией независимости в предоставлении и разработке вакцины против COVID-19.

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