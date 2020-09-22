Брюссель, , 10:48 — REGNUM 21 сентября министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску на встрече с Мирославом Лайчаком, специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины, заявил, что Румыния поддерживает «прогресс в переговорах Сербии и Косово» и всеобъемлющее двухстороннее соглашение. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Богдан Аджерпресу также выразил благодарность за усилия специального представителя по возобновлению переговоров по этому сложному вопросу.

Двое чиновников обменялись мнениями и оценками по поводу будущего диалога между Белградом и Приштиной, и министр иностранных дел подтвердил, что Румыния готова поддержать прогресс в переговорах в направлении поиска устойчивого решения.

Встреча Ауреску и Лайчака состоялась в Брюсселе, где два чиновника договорились о том, что в будущем они будут поддерживать связь для обсуждения всех актуальных тем международных отношений.