Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM Один из первых указов вступившего в должность губернатора Ростовской области Василия Голубева касается продления полномочий донского правительства. С заместителями главы региона и действующими министрами срочные служебные контракты заключены сроком на три месяца — почти до конца 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение этого срока будет проанализирована структура регионального правительства и его состав будет окончательно сформирован», — говорится в сообщении.

Напомним, что в структуре правительства Ростовской области два первых заместителя губернатора (Игорь Гуськов, занимающийся вопросами образования, культуры, охраны объектов культурного наследия, молодёжной политики, и Виктор Гончаров, курирующий вопросы АПК, природных ресурсов и экологии), восемь заместителей главы региона и 15 министерств.

Должность заместителя губернатора Ростовской области занимают Сергей Бондарев (социальная повестка), руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов, Виктор Вовк (вопросы строительства, архитектуры и транспорта), Алексей Изотов (вопросы экономического развития и международных отношений), Михаил Корнеев (вопросы профилактики правонарушений и экстремизма, казачества), Василий Рудой (вопросы информационной политики, технологий и связи), министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин, министр финансов Лилия Федотова.

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