Москва, , 10:41 — REGNUM В прогнозах роста цен на новостройки к концу года в Госдуме увидели тревожный сигнал.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12−15%, утверждают эксперты.

«Тревожный сигнал, обозначающий очередной этап общего подорожания жизни для граждан России. Как следствие — в стране продолжится демографический спад», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отмечается, что существенный рост цен на российском рынке жилья продолжается уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.

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