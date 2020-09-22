Белгород, , 10:40 — REGNUM Председателем Белгородской областной думы седьмого созыва избрана представитель «Единой России» Ольга Павлова. Решение принято на первом заседании облдумы нового созыва 22 сентября, сообщает ИА REGNUM. До избрания в думу Ольга Павлова занимала пост заместителя губернатора Белгородской области.

Прежний спикер Белгородской областной думы Наталия Полуянова избрана на пост первого заместителя председателя областной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Белгородской облдумы состоялись 13 сентября. На выборах по единому округу «Единая Россия» набрала 63,95%, КПРФ 13,2%, ЛДПР 6,58% и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 5,11%.