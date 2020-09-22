Ямусукро, , 10:42 — REGNUM Главный претендент на пост президента Кот-д'Ивуара призвал к началу кампании гражданского неповиновения, нацеленной против решения действующего президента Алассана Уаттары баллотироваться на третий срок на выборах, которые состоятся в следующем месяце. Об этом передает ВВС Africa.

Анри Конан Бедье, бывший президент страны, заявил, что в кампании гражданского неповиновения все оппозиционные партии объединятся, чтобы «защитить стабильность нации».

Напомним, что по меньшей мере 10 человек были убиты с тех пор, как в августе в стране вспыхнули массовые беспорядки после того, как Уаттара заявил, что будет снова баллотироваться на президентский пост после внезапной смерти своего преемника, выдвинутого от правящей партии.

Как сообщают репортеры, предстоящие выборы рассматриваются экспертами как «серьезная угроза» стабильности западноафриканского государства, поскольку спорные результаты выборов уже приводили к гражданской войне 10 лет назад.

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