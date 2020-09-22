Киев, , 10:39 — REGNUM Российская социальная сеть «ВКонтакте» будет заблокирована на территории Украины, пообещали в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом 22 сентября сообщило информационное агентство «Укринформ», со ссылкой на официальный ответ ведомства.

В документе сказано, что жители Украины получили доступ к запрещённой социальной сети из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокировку.

В СНБО пообещали предпринять меры для полного блокирования «ВКонтакте» на территории Украины. Для этого украинские специалисты по кибербезопасности уже обратились к иностранным «партнёрам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины объявило о намерении обратиться к владельцам крупнейших онлайн-магазинов приложений с просьбой удалить мобильное приложение «ВКонтакте» из общего доступа.

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