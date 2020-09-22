Лондон, 22 сентября 2020, 10:32 — REGNUM Попытки Лондона отказаться от части взятых на себя условиях в рамках соглашения о выходе из ЕС подталкивают ряд наций, входящих в состав Соединенного Королевства к тому, чтобы стремиться к собственной независимости. Прежде всего это касается Шотландии, где шесть лет назад лишь с незначительным отставанием проиграли сторонники отделения от Великобритании, пишет журналист Дэвид Лиск в статье, вышедшей 21 сентября в The Foreign Policy.
Как показал проводившейся в 2014 году референдум, многие в Шотландии были и так недовольны связями с Соединенным Королевством. Теперь же, после эпопеи с Brexit, еще активнее стали звучать призывы к отделению от Англии, возвращению в ЕС, а также проведению собственного курса, более близкого Брюсселю, чем Лондону.
Так, длившаяся целых четыре года драма вокруг Brexit изменила то, как Шотландия воспринимается на международной арене. Если раньше ее считали фактором разъединения — референдум 2014 года вызвал открытую неприязнь со стороны целого ряда политических фигур от бывшего президента США Барака Обамы до российского лидера Владимира Путина, — то теперь в ней видят поборник единства: в 2016 году жители Шотландии подавляющим большинство выступили за сохранения Соединенного Королевства в ЕС, тогда как в Англии с небольшим перевесом одержали верх сторонники выхода из европейского блока.
При этом добившаяся независимости от Лондона Шотландия была бы членом ЕС и НАТО, принимая особенно активное участие в обеспечении безопасности Арктики и Северной Атлантики.
Напомним, Соединенное Королевство официально покинуло ЕС 1 февраля 2020 года. До конца нынешнего года действует переходный период, в рамках которого большинство законов Евросоюза по-прежнему действуют. В июле Лондон и Брюссель прервали переговоры об условиях своих взаимоотношения после завершения переходного периода, поскольку не смогли найти компромисс в ряде вопросов.
В частности, камнем преткновения на переговорах стали разногласия в области рыболовства. В Брюсселе хотели бы сохранить доступ к водам Великобритании, с чем несогласны в Лондоне, где хотят ограничить доступ европейских рыбаков и полностью вернуть контроль над своими водами.
Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивал на то, чтобы Европейский суд не играл никакой роли на территории королевства.
В начале сентября Борис Джонсон заявил о том, что крайний срок заключения соглашения с ЕС — 15 октября. Если до этого срока компромисс не будет найден, отметил бывший мэр Лондона, обе стороны должны «принять это и двигаться дальше».
Отметим также, что с начала 2020 года в Шотландии наблюдается рост чиста сторонников выхода из состава Соединенного Королевства. Так, недавние опросы общественного мнения показали, что за независимость Шотландии выступают 55% респондентов, против — 45%. Наблюдатели связывают подобное развитие событий с действиями британских властей по борьбе с пандемией коронавируса и с Brexit.