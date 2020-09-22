Лондон, , 10:32 — REGNUM Попытки Лондона отказаться от части взятых на себя условиях в рамках соглашения о выходе из ЕС подталкивают ряд наций, входящих в состав Соединенного Королевства к тому, чтобы стремиться к собственной независимости. Прежде всего это касается Шотландии, где шесть лет назад лишь с незначительным отставанием проиграли сторонники отделения от Великобритании, пишет журналист Дэвид Лиск в статье, вышедшей 21 сентября в The Foreign Policy.

Как показал проводившейся в 2014 году референдум, многие в Шотландии были и так недовольны связями с Соединенным Королевством. Теперь же, после эпопеи с Brexit, еще активнее стали звучать призывы к отделению от Англии, возвращению в ЕС, а также проведению собственного курса, более близкого Брюсселю, чем Лондону.

«Brexit изменил абсолютно всё», — указал бывший официальный представитель Шотландской национальной партии по вопросам внешней политики Стивен Гетинс.

«Он изменил дискуссию о независимости. После него Шотландию стали совсем по-другому воспринимать за рубежом. Люди теперь это понимают, они видят расхождение между односторонним взглядом в Лондоне и многосторонним подходом, который пронизывает политические партии в Шотландии», — добавил он.

Так, длившаяся целых четыре года драма вокруг Brexit изменила то, как Шотландия воспринимается на международной арене. Если раньше ее считали фактором разъединения — референдум 2014 года вызвал открытую неприязнь со стороны целого ряда политических фигур от бывшего президента США Барака Обамы до российского лидера Владимира Путина, — то теперь в ней видят поборник единства: в 2016 году жители Шотландии подавляющим большинство выступили за сохранения Соединенного Королевства в ЕС, тогда как в Англии с небольшим перевесом одержали верх сторонники выхода из европейского блока.

При этом добившаяся независимости от Лондона Шотландия была бы членом ЕС и НАТО, принимая особенно активное участие в обеспечении безопасности Арктики и Северной Атлантики.

Напомним, Соединенное Королевство официально покинуло ЕС 1 февраля 2020 года. До конца нынешнего года действует переходный период, в рамках которого большинство законов Евросоюза по-прежнему действуют. В июле Лондон и Брюссель прервали переговоры об условиях своих взаимоотношения после завершения переходного периода, поскольку не смогли найти компромисс в ряде вопросов.

В частности, камнем преткновения на переговорах стали разногласия в области рыболовства. В Брюсселе хотели бы сохранить доступ к водам Великобритании, с чем несогласны в Лондоне, где хотят ограничить доступ европейских рыбаков и полностью вернуть контроль над своими водами.

Более того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивал на то, чтобы Европейский суд не играл никакой роли на территории королевства.

В начале сентября Борис Джонсон заявил о том, что крайний срок заключения соглашения с ЕС — 15 октября. Если до этого срока компромисс не будет найден, отметил бывший мэр Лондона, обе стороны должны «принять это и двигаться дальше».

Отметим также, что с начала 2020 года в Шотландии наблюдается рост чиста сторонников выхода из состава Соединенного Королевства. Так, недавние опросы общественного мнения показали, что за независимость Шотландии выступают 55% респондентов, против — 45%. Наблюдатели связывают подобное развитие событий с действиями британских властей по борьбе с пандемией коронавируса и с Brexit.