Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Угроза лишить федерального финансирования города США, которые, по мнению администрации президента страны Дональда Трампа, «преступно бездействуя», не боролись с уличными протестами, — не что иное как явное злоупотребление властью. Такое мнение высказала мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан.

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«Угрозы администрации о лишении финансирования Сиэтла, Портленда и Нью-Йорка являются грубым злоупотреблением федеральной властью и вопиющим беззаконием», — написала в своём Twitter глава города.

Деркан подчеркнула, что претензии и обвинения со стороны главы Белого дома и минюста США в потворстве анархии и протестам «носит иррациональный характер» и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем.

«В Сиэтле мы будем по-прежнему сосредоточены на решении четырёх стоящих перед нами кризисов: пандемии COVID-19, беспрецедентного экономического спада, величайшего за последние десятилетия нарушения гражданских прав и сохраняющейся угрозы изменения климата», — добавила градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября президент США Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий лишать финансирования из федерального бюджета города, власти которых не наводили порядок на улицах во время протестов. Кроме того, глава Белого дома призвал пересмотреть использование федеральных фондов властями Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла и Портленда.

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21 сентября минюст США обвинил мэрии Нью-Йорка, Портленда в штате Орегон и Сиэтла в штате Вашингтон в преступном бездействии и потворстве насилию и анархии.

Напомним, волна протестов по США прокатилась в конце мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джоржа Флойда, который скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Беспорядки на улицах американских городов не прекращаются до сих пор.