Белгород, , 10:15 — REGNUM Евгению Савченко, с 1993 года занимавшему пост губернатора Белгородской области и заявившему об отставке 17 сентября, вручено удостоверение депутата Белгородской областной думы. Вручение состоялось 22 сентября на заседании облдумы, сообщает ИА REGNUM.

Евгений Савченко Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании были оглашены результаты выборов депутатов Белгородской областной думы, состоявшихся 13 сентября, и были вручены удостоверения избранным депутатам. Евгений Савченко на выборах возглавлял список «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Савченко объявил 17 сентября о решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы. Тогда же сообщалось, что Савченко будет назначен сенатором от регионального ЗС. Заявление об отставке Савченко направил на имя президента Владимира Путина также 17 сентября, однако на данный момент указ об отставке белгородского губернатора не опубликован.