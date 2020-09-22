Киев, , 10:07 — REGNUM Нынешняя власть Украины, которой досталась в наследство западня под названием «Минские соглашения», никогда из нее не выберется, заявил прессе сегодня, 22 сентября, народный депутат Верховной рады, представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

Более того, отметил парламентарий, власть в Киеве и не собирается этого делать, потому что для нее реальный и прочный мир в стране не является главной целью.

«Заявления Зеленского о стремлении к миру — всего лишь пиар-ход, который он будет эксплуатировать до конца каденции. Последние заявления глава офиса президента Андрея Ермака именно об этом», — сказал Загородний.

Он отметил, что президент Зеленский уже в декабре прошлого года стал публично заверять, что не переступит «красные линии», начертанные ему «партией войны».

«Его предшественник (Петр Порошенко), который превратил войну в политическую опору своей власти, а заодно и в прибыльный бизнес, заключая Минские соглашения, прекрасно понимал, что выполнять их не будет. Ему надо было просто выиграть время и показать свое якобы стремление к миру. И Запад это понимал, потому и дал добро на их подписание. При этом украинская власть тут же стала заявлять, что не будет выполнять соглашения, а санкции за это ввели против России», — заявил Загородний.

По его словам, в настоящий момент ситуация по урегулированию в Донбассе выглядит как в известной фразе: «Минские соглашения принять нельзя отвергнуть».

«И где Зеленскому ставить запятую? Выполнить одобренные ООН и фактически узаконенные его подписью в Париже Минские соглашения и нарваться на радикалов Порошенко и возможное недовольство альянса? Или отказаться от соглашений официально, тем самым дав Европе повод снять с России санкции? Мне кажется, что нынешний режим оставит все как есть. И, к сожалению, если после выборов в США Западу понадобится эскалация войны, никто Украину спрашивать не будет», — резюмировал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире украинского телевидения, что война в Донбассе будет завершена до конца каденции Владимира Зеленского.

«Я думаю, что украинцы уже привыкли к тому, что президент выполняет все, что обещает. Поэтому у меня нет сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну», — заявил Ермак, добавив, что сейчас официальный Киев находится в «тяжелых переговорах».