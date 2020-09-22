Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера в отношении предполагаемых связей американского президента Дональда Трампа с Россией не было достаточно тщательным. На некоторые пробелы в разбирательстве указал один из бывших заместителей Мюллера Эндрю Вайсман, фрагменты из подготовленной им книги опубликовала 21 сентября газета The New York Times.

По мнению Вайсмана, участники расследования «могли сделать больше» и не использовали все доступные инструменты для того, чтобы «раскрыть правду». Так, Мюллер и его подчинённые не подвергли тщательной проверке финансовые дела Трампа из опасений, что президент сможет уволить их и прекратить расследование.

Вайсман полагает, что Мюллер не стал настаивать на беседе с самим Трампом, чтобы не провоцировать президента. Спецпрокурор таже не пытался поговорить с дочерью Трампа Иванкой, которая якобы встречалась с некими российскими гражданами в небоскрёбе Trump Tower в 2016 году.

Кроме того, следователи могли потребовать от группы компаний Trump Organization документацию о проекте строительства небоскрёба в Москве, но не сделали этого.

Ожидается, что книга Вайсмана о расследовании Мюллера выйдет из печати в конце сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году спецпрокурор Мюллер признал отсутствие какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с представителями России.

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