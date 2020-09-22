Тбилиси, , 09:53 — REGNUM Публичные заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили наносят вред грузинским оппозиционным партиям и помогают правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидеру Бидзине Иванишвили. Об этом 21 сентября в эфире телеканала «Палитраньюс» сказала кандидат в мажоритарные депутаты от партии «Европейская Грузия» Хатуна Гогоришвили.

Она прокомментировала недавнее заявление Саакашвили, что его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) планирует победить на выборах в парламент и не собирается создавать коалиционное правительство.

«Не хочет Михаил Саакашвили видеть свою партию в коалиционном правительстве потому, что он точно знает, что в коалиционном правительстве у него не пройдет единоличное лидерство. Когда он выходит и говорит, я единственный противовес Иванишвили, выходит, что этим он портит идею общего оппозиционного единства», — сказала Гогоришвили.

По ее мнению, противопоставление ЕНД и «Грузинской мечты», как двух основных оппонентов на предстоящих выборах, якобы является ложным и укладывается в концепцию правящей партии, которая пугает избирателей тем, что в случае ее поражения к власти вернется Саакашвили. Гогоришвили считает, что другие оппозиционные партии тоже способны показать «хорошие результаты».

Представитель «Европейской Грузии» на призыв экс-президента к оппозиции не открывать «дружеский огонь» ответила, что это касается самого Саакашвили. По мнению Гогоришвили, он «сам должен прекратить открывать огонь и делать подобные заявления».

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Победившая партия сможет назначать премьер-министра. Согласно исследованиями различных рейтинговых агентств, лидируют по популярности «Грузинская мечта» и ЕНД. За другие партии при опросах высказываются не более 6% респондентов, но более 20% говорят, что еще не решили, за какую партию голосовать.

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