Пенза, , 09:51 — REGNUM Представителем от правительства Пензенской области на срок полномочий губернатора региона Ивана Белозерцева в Совете Федерации назначена Мария Львова-Белова. Соответствующее постановление подписано главой области.

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Новый сенатор сменит на посту Алексея Дмитриенко, который был назначен с сентября 2016 года и входил в комитет Совета Федерации по экономической политике. Мария Львова-Белова является исполнительным директором автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи», член президиума генсовета «Единой России». Также она основатель некоммерческих проектов по поддержке и личностному развитию детей с инвалидностью, в рамках которых создано несколько центров в регионе. В 2019 в селе Богословка открыли арт-поместье «Новые берега», предназначенное для проживания молодых людей с инвалидностью. Мария Львова-Белова — мать 17 детей, из них пятеро кровных, четверо — приемных, восемь детей под опекой. В 2020 году уроженка Пензенской области вошла в число победителей конкурса «Лидеры России».

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Напомним, законодательную власть Пензенской области в верхней палате российского парламента представляет Олег Мельниченко. В Совфеде он возглавляет Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Полномочия Мельниченко истекают в сентябре 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 сентября присягнул на верность региону и поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности. Торжественная церемония по случаю вступления в должность вновь избранного главы региона состоялась на 34-й внеочередной сессии областного Законодательного Собрания. По итогам выборов за Белозерцева проголосовали 469 686 (78,72%) избирателей.

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