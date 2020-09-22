Джакарта, , 09:35 — REGNUM В аппарате президента Индонезии заявили, что глава государства услышал и рассмотрел предложение о переносе региональных выборов в стране, сообщает Kompas.

В аппарате президента отметили, что правительство учитывает все предложения различных сторон относительно проведения выборов, запланированных на декабрь 2020 года. Однако правительство еще не решило, пройдут ли выборы по графику или будут отложены.

Известно, что из-за пандемии в Индонезии рассматривали три варианта переноса региональных выборов, а именно на конец 2020 года, на 2021 или 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии член совета представителей регионов Ахмад Канеди попросил отложить проведение региональных выборов до 2021 года, поскольку число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране продолжает расти.

Подробнее в материале: Президента Индонезии просят отложить региональные выборы до 2021 года

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