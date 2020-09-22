Куала-Лумпур, , 09:34 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что ООН должна гарантировать всем странам равный доступ к будущей вакцине от коронавируса.

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По его словам, пандемия выявила истинный потенциал и эффективность систем здравоохранения в мире, социально-экономические последствия также будут серьезными.

«После появления вакцины необходимо гарантировать, чтобы доступ к ней имели все нации и государства, здесь не должно быть никакой дискриминации», — сказал он, выступая на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю ее 75-летия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил на встрече по случаю 75-летия Организации Объединённых Наций.

В своём выступлении Мун Чжэ Ин акцентировал внимание на том, что единство, солидарность и сотрудничество являются ключом к победе над пандемией коронавируса, а также отметил необходимость обеспечения равноправного доступа к вакцинам и лекарственным препаратам от коронавируса и важность восстановления экономики после пандемии.