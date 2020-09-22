Уфа, , 09:36 — REGNUM Продажу газовых зажигалок детям запретили в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания Башкирии приняли закон о запрете продажи лицам младше 18 лет сжиженного углеводородного газа в любых емкостях, в том числе газовых зажигалок. Если продавец сомневается в совершеннолетии покупателя, то он может попросить у него документ, который позволит установить его возраст.

По словам председателя Государственного Собрания Константина Толкачева, принятие данного закона связано с тем, что среди детей и подростков распространяется сниффинг, который является опасной формой токсикомании. Сотни детей в России стали его жертвами.

Константин Толкачев отметил, что запрет продажи несовершеннолетним изделий, которые содержат углеводородный газ является одной из мер профилактики сниффинга.

Отмечаются, что позже будут установлены штрафы за нарушение этого закона.

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