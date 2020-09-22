Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Президент Дональд Трамп подготовил своё обращением к Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН), с которым он намерен выступить сегодня, 22 сентября. Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед поездкой в штат Огайо, сообщает The Washington Post.

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Американский лидер добавил, что его записанное заранее выступление будет нести в себе «мощный сигнал» для Китая. Однако никаких деталей и уточнений до оглашения обращения Трамп не привёл.

Издание отмечает, что Белый дом не знакомился с выступление Трампа в ООН, но, как ожидается, президент США в своё обращении расскажет о соглашениях, заключённых Израилем при посредничестве Вашингтона с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

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Кроме того, предполагается, что Трамп вновь будет «оказывать давление на страны НАТО», чтобы они выполнили своё обещание тратить 2% своего ВВП на собственную оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, 75-я сессия Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 22 сентября и продлится неделю — до 29 сентября.