Берлин, , 09:14 — REGNUM Немецкая юстиция не может начать собственное расследование уголовного дело по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным и предъявлять кому-либо обвинение, так как якобы имевшее место предполагаемое преступление не произошло на территории ФРГ. Об этом 22 сентября сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.

По данным журналистов издания, ещё до оглашения канцлером Германии первых результатов немецких проб, правительством страны «была подключена генеральная прокуратура в Карлсруэ».

Также уточняется, что «юристов попросили прояснить, может ли Германия вообще начать расследование в отношении преступников», однако, как указывается, последние «лишь покачали головой».

Кроме того, отмечается, что в случае с «делом Скрипалей», последние, как предполагает следствие, якобы были отравлены на британской территории, в то время, как Навального доставили в Германию из России на лечение.

При этом в статье отмечается, что расследование могло бы быть в случае, если бы состояние блогера резко изменилось к худшему, однако и в этом случае данным делом занималась бы не генеральная прокуратура страны, а прокуратура Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос о том, кто является виновниками «отравления» российского блогера Навального.