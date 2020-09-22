Пекин, , 09:08 — REGNUM США, когда дело касается Латинской Америки, сталкиваются с целой чередой дилемм, однако самой сложной и серьезной для Вашингтона является всё большее присутствие в регионе Китая, пишет штабной офицер министерства обороны США Джон Тёрнер в статье, вышедшей 21 сентября в The National Interest.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

«На протяжении примерно двадцати лет Китай строил амбициозные планы на Латинскую Америку, налаживая «всеобъемлющие стратегические партнерства» с Аргентиной, Бразилией, Чили, Коста-Рикой, Эквадором, Мексикой, Перу, Уругваем и Венесуэлой», — подчеркнул он.

«Сейчас Китай является вторым по величине торговым партнером в регионе после США. С 2002 по 2019 год товарооборот Китая с Латинской Америкой вырос с $17 млрд до более чем $315 млрд, председатель же КНР Си Цзиньпин планирует достичь к 2025 году товарооборота в $500 млрд», — отметил американский военный.

Более того, отметил Тёрнер, Пекин пошел на громадные инвестиции в инфраструктуру, активно осуществляя по всему региону разного рода проекты. Благодаря им Китай сможет более решительным образом осуществлять свою открытую и закрытую дипломатическую, военную, экономическую и политическую деятельность с тем, чтобы убедить местные власти пойти на укрепление сотрудничества с КНР. Так, Китай своей настойчивостью уже добился того, что к его проекту создания Нового шелкового пути присоединились девятнадцать стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В свою очередь в США не верят в мирный характер этой деятельности. Так, в январе главный ведущий законодатель в комитете Сената США по вооруженным силам сенатор Джим Инхоф предупредил, что Китай явно рассматривает Латинскую Америку как важнейший регион для реализации своих глобальных амбиций и для противодействия интересам США.

В марте адмирал Крейг Фаллер, глава объединённого командования ВС США в зоне Центральной и Южной Америки, который отвечает за военные операции США в 31 стране Латинской Америки и Карибского бассейна, предупредил, что конкурентное преимущество США по сравнению с Китаем и Россией в этом полушарии уменьшается. Кроме того, по его словам, Москва и Пекин бросают вызов способности США поддерживать благоприятный баланс региональных сил.

Тёрнер обращает внимание на то, что интересы Китая в Латинской Америке носят структурный и стратегический характер. В структурном отношении обеспечение и поддержание доступа к открытым морским коммуникациям и к богатым природным ресурсам, месторождениям полезных ископаемых и сырьевым материалам региона являются жизненно важными экономическими интересами и частично объясняют, почему китайские военно-морские операции в регионе стали проводиться чаще на 70% за последние пять лет.

В стратегическом плане Китай умело воспользовался политикой «Америки прежде всего» нынешних властей США и противоречащими друг другу обязательствами по обеспечению безопасности за рубежом, которые оттолкнули некоторых региональных партнеров.

«Пока Соединенные Штаты обдумывают свои варианты, становится ясно, что Китай — великая держава, стремящаяся распространить свои щупальца на все уголки земного шара. Вашингтон может побудить своих союзников по всему региону принять меры, способствующие региональной стабильности и общей ответственности за безопасность», — обратил внимание Тёрнер.

По его словам, подобные меры должны включать в себя шаги в двух областях. Во-первых, США могли бы увеличить количество курсов профессионального военного образования для своих региональных партнеров в рамках совместной программы Международного военного образования Государственного департамента США и министерства обороны. Упор в рамках этой программы делается на профессиональном военном образовании для воспитания будущих военачальников, формирования общего понимания культуры и традиций США и установления взаимопонимания между вооруженными силами США и принимающими странами для создания будущих союзов.

Во-вторых, Вашингтон может предоставить программе Международного сотрудничества США в области финансирования развития (DFC) более широкие возможности по заключению сотрудничества с частным сектором.

«США не могут остановить экспансию Китая в Латинской Америке. Нравится это кому-то или нет, но Китай — глобальный игрок со всё более обширной повесткой дня, и он тут надолго», — заявил Тёрнер.

«Развитие более глубоких, более обширных и интегрированных связей в сфере безопасности и экономики, ориентированных на построение прочных отношений, как указано выше, было бы хорошим шагом для решения проблемы всё большего присутствия Китая», — заключил он.