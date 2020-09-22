Джакарта, , 09:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что защита индонезийских граждан является приоритетом внешней политики государства, особенно во время пандемии, сообщает Kompas.

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По словам главы МИД Индонезии, с января по сентябрь 2020 года правительство репатриировало 151 386 индонезийских граждан.

Известно, что правительство Индонезии распределило 530 264 пакетов с первой помощью среди индонезийских граждан за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии составило стандартный протокол лечения пациентов с COVID-19.

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