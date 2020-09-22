Киев, , 09:03 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины назначен Алексей Сухачёв. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В 2000 году Сухачёв начал работать следователем в органах государственной безопасности. Ему удалось построить карьеру и занять пост заместителя главного управления центрального управления Службы безопасности Украины (СБУ).

С 2017 по 2019 год чиновник работал заместителем начальника департамента Генпрокуратуры Украины, позже перешёл в Службу внешней разведки. В августе 2020 года Сухачёв был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом уйти в отставку в связи с нарушением закона. Он отказался выполнять своё обещание, сославшись на отсутствие ущерба, причинённого вследствие нарушения закона.

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