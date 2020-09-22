Кампала, , 09:01 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени рассказал, как чересчур «тугая» маска для лица, которую он носил во время своего визита в Танзанию более недели назад, привела к потере у него голоса. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

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Мусевени рассказал, что ему «пришлось надеть маску очень сильного класса защиты» в Танзании.

«Когда я вернулся, мой голос пропал», — сообщил президент журналистам издания.

Он не стал вдаваться в подробности произошедшего, однако инцидент привел к тому, что он отменил свой визит в район Джинджа на востоке Уганды в субботу, 19 сентября. Вместо себя он послал вице-президента Уганды Эдварда Ссеканди.

Президент Танзании Джон Магуфули ранее заявлял, что его страна «свободна от коронавируса», поскольку Бог «избавил» ее от пандемии.

Когда он приветствовал Мусевени в Танзании, он не надевал маску для лица. А когда президент Уганды, сообщил ему, что он будет носить маску, Магуфули ответил, что «вы можете даже прийти с одеялом», отмечают журналисты.

В ходе визита лидеры двух стран подписали соглашение о начале строительства нефтепровода протяженностью 1445 км.

Проект стоимостью $ 3,5 млрд соединит нефтяные месторождения Уганды с танзанийским портом Танга.

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