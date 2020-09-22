Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM Свердловское отделение «Единой России» перенесло праймериз по определению кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения.

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На такую меру в партии пошли из-за того, что не собрали полного пакета документов от зарегистрированных кандидатов. Кроме того, предварительное голосование в ЕР решили перенести на более поздние сроки из-за пандемии COVID-19.

Ранее праймериз намечались на 22 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут по двум округам и состоятся 22 ноября 2020 года.

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