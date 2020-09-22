Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудил с партнёрами по Североатлантическому альянсу Россию и Китай, об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Биллингсли уточнил, что беседа длилась три часа. Стороны обсуждали Россию, Китай и «различные опции будущих механизмов верификации и транспарентности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Биллингсли рассказал о предложении Вашингтона Москве, касающемся контроля вооружений. России предложено подготовить меморандум, который не требует ратификации, а в будущем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

В будущий договор, полагают в США, должен вступить Китай. Если главы США, России и КНР придут к такому соглашению, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет продлён на срок менее пяти лет.

В МИД России предложение Биллингсли о назвали ультиматумом, условия которого для России неприемлемы.

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